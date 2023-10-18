В Щёлкове задержали сотрудницу управляющей компании, переехавшую на машине девушку

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Полицейские задержали женщину, которая сбила и переехала на машине местную жительницу в Щёлкове. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Водитель, совершившая наезд на женщину, задержана по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы», – сказали ТАСС в подмосковном главке.ДТП произошло накануне у дома по улице Космодемьянской. По предварительным данным, сотрудница управляющей компании сбила и переехала на автомобиле Audi девушку, которая мешала ей уехать. У здания УК собрались около 10 человек, недовольных отсутствием отопления в домах.
Ещё одно уголовное дело открыли в отношении самой управляющей компании. Его расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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Лора Луганская