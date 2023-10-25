В Щёлково пенсионер задержал грабителя, который отобрал у ребёнка телефон

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В городе Щёлково Московской области пенсионер задержал грабителя, который украл у ребенка телефон, видео публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, инцидент произошёл несколько дней назад неподалёку от щёлковской школы №16.
На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как мальчик идёт по двору, когда его начинает преследовать взрослый мужчина. Он набрасывается на школьника, вырывает у него смартфон и начинает убегать.
В это время в том же дворе, по которому шёл ребенок, пенсионер ремонтировал машину. Он услышал детский плач и бросился на перехват. Грабителя он сшиб с ног и заставил мужчину вернуть ребенку украденный телефон.
На неудачливого грабителя возбудили уголовное дело по статье «Покушение на грабёж».
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На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как мальчик идёт по двору, когда его начинает преследовать взрослый мужчина. Он набрасывается на школьника, вырывает у него смартфон и начинает убегать.
На неудачливого грабителя возбудили уголовное дело по статье «Покушение на грабёж».
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Евгения Парфентьева