В секторе Газа атаковали клинику «Врачей без границ»

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Клиника «Врачи без границ» подверглась атаке в секторе Газа, об этом сообщается в заявлении организации.
В результате ракетного удара здание международной организации оказалось сильно повреждено, припаркованные рядом автомобили сотрудников сгорели.
При этом, судьба самих сотрудников, находящихся в разрушенной больнице, в настоящий момент неизвестна.
Напомним, 18 ноября группа из 137 человек, в число которых также входили сотрудники организации «Врачи без границ» подверглась атаке при попытки эвакуировать из газовской больницы «Аш-Шифа». В результате обстрела, один человек погиб и ещё один получил ранения.
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При этом, судьба самих сотрудников, находящихся в разрушенной больнице, в настоящий момент неизвестна.
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Евгения Парфентьева