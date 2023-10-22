В секторе Газа десять больниц прекратили работу из-за обстрелов

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Минздрав анклава сообщил, что не менее десяти больниц в секторе Газа прекратили работу из-за израильских обстрелов и нехватки топлива.
Сообщается, что общее число медицинских учреждений всех типов, которые подверглись израильским обстрелам и прекратили из-за этого работу, достигло 29.
Ранее сообщалось, что больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.
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Екатерина Коршунова