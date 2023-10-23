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В секторе Газа погибла русскоязычная гражданка Казахстана и её дочь, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.
«Погибла гражданка Казахстана Юлия Абу-Меалак и ее дочь», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.
Напомним, в Минздраве сектора Газа заявили, что в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли свыше пяти тысяч палестинцев, ранены более 15 тысяч. Уточняется, что с начала боевых действий между Израилем и Палестиной, погибло 5 087 палестинцев, среди которых 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых граждан.
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Евгения Парфентьева