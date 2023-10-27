В секторе Газа прогремели самые сильные с начала эскалации конфликта взрывы

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Несколько сильных взрывов прогремели в секторе Газа, передает корреспондент Fox News.
Отмечается, что нынешняя атака на анклав может быть самой сильной с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявил, что коллективное наказание мирных жителей Газы, лишение товаров первой необходимости, электричества и воды вкупе с бомбардировками густонаселенных жилых кварталов являются самыми настоящими военными преступлениями Израиля.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявил, что коллективное наказание мирных жителей Газы, лишение товаров первой необходимости, электричества и воды вкупе с бомбардировками густонаселенных жилых кварталов являются самыми настоящими военными преступлениями Израиля.
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Евгения Парфентьева