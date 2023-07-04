В селе Пензенской области выявили 18 случаев заражения корью

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В селе Средняя Елюзань Пензенской области за последние пять дней выявили 18 случаев заражения корью. Об этом сообщил региональный минздрав.
Также в ведомстве уточнили, что 13 заболевших уже проходят лечение в стационаре. Все пациенты заявили об отсутствии прививки от кори.
Из-за напряжённой эпидемиологической ситуации в населённом пункте объявили масочный режим и ввели ограничение на проведение массовых мероприятий для стабилизации обстановки.
Врач Татьяна Щетинина напомнила, что корь у детей на начальных этапах может проявится в виде лихорадки, кашля и насморка.
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Андрей Гаврилов