В Сергиево-Посадском округе после взрыва ввели режим ЧС

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Сергиево-Посадском городском округе после взрыва производственно-складского здания введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила замглавы администрации муниципалитета Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба.
«Режим ЧС – это особый правовой режим, который вводится для защиты граждан, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций. Введение такого режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов», – приводятся слова Ерохановой в Telegram-канале администрации муниципалитета.Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. Взрывом повреждено 38 жилых домов
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 56 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице, куда поступили 43 человека.
В администрации Сергиево-Посадского городского округа информировали о повреждении стеклопакетов в соседних зданиях.
Умерла пострадавшая
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Лора Луганская