В Сергиевом Посаде два человека погибли при взрыве газового баллона

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На территории предприятия «Скоропусковский Синтез» под Сергиевым Посадом погибли два человека от взрыва газового баллона. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, взрыв газового баллона произошел во время проведения ремонтных работ. При ЧП погибли двое рабочих.
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Элина Позднякова