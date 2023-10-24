В Сергиевом Посаде грузовик насмерть сбил женщину на переходе

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Водитель грузовика насмерть сбил в Подмосковье женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.
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