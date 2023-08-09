В Сергиевом Посаде прекращена подача горячей воды из-за взрыва

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В Сергиевом Посаде прекращена подача горячей воды из-за повреждения котельной при взрыве на заводе. Об этом стало известно из сообщения администрации муниципалитета.
«Газпром Теплоэнерго» сообщает, что в связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ с 10:45 09.08.2023 прекращена подача ГВС потребителям» — говорится в сообщении.Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе также разрушил швейный цех, находившийся на территории предприятия. Почти все помещения ЗОМЗ сдавались в аренду. Швейный цех на территории завода находился неподалеку от эпицентра взрыва. Помещение оказалось практически полностью разрушено. В комнате выбиты стекла в окнах, разломана мебель, повреждены швейные машины и верстаки.
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Элина Позднякова