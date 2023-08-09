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В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе на складе с пиротехникой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, минувшей ночью мэр столицы Сергей Собянин заявил, что два боевых беспилотника сбили на подлете к Москве. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.
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Элина Позднякова