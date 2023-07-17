В Серове 3-летний ребёнок выпил растворитель в детском саду

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12 июля в детском саду 3-летняя девочка попила из бутылки, которую она нашла в шкафчике в раздевалке.
Выпитая жидкость оказалась растворителем. Врачи диагностировали у ребёнка термический ожог ротовой полости.
По данным прокуратуры Свердловской области, девочка добралась до шкафчика, где хранились потерянные вещи. Растворитель туда могла убрать воспитательница в мае, когда в детсаду красили игровое оборудование.
Прокуратура начала проверку.
Ранее в Китае казнили воспитательницу детского сада за то, что она подсыпала нитрит натрия в кашу детям. Приговор привел в исполнение народный суд средней ступени города Цзяоцзо провинции Хэнань.
Из сообщения следует, что обвиняемая Ван Юнь была воспитательницей в детском саду, где она поссорилась с одним из преподавателей. Тогда она решила отомстить обидчику. 27 марта 2019 года она подсыпала нитрит натрия в кашу для детей из его группы, после чего 25 из них попали в больницу с отравлением. Позже один ребенок скончался.
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По данным прокуратуры Свердловской области, девочка добралась до шкафчика, где хранились потерянные вещи. Растворитель туда могла убрать воспитательница в мае, когда в детсаду красили игровое оборудование.
Ранее в Китае казнили воспитательницу детского сада за то, что она подсыпала нитрит натрия в кашу детям. Приговор привел в исполнение народный суд средней ступени города Цзяоцзо провинции Хэнань.
Из сообщения следует, что обвиняемая Ван Юнь была воспитательницей в детском саду, где она поссорилась с одним из преподавателей. Тогда она решила отомстить обидчику. 27 марта 2019 года она подсыпала нитрит натрия в кашу для детей из его группы, после чего 25 из них попали в больницу с отравлением. Позже один ребенок скончался.
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Мария Фирсова