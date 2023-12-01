В Серове воспитательница детского сада вывихнула руку трёхлетнему ребёнку

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В Свердловской области воспитательница детского сада вывихнула руку трёхлетнего ребёнка, об этом мать пострадавшей девочки рассказала каналу «Россия Урал».
Инцидент произошёл в детском саду города Серов.
По словам матери, она своими глазами видела, как воспитательница со всей силы дёрнула руку её маленькой дочери. При этом, после случившегося, женщина просто дала ребёнку попить воды и начала засовывать вывихнутую руку девочки в рукав комбинезона.
Мать переживает за ту боль, которую испытала её дочь.
В детском саду же заявили, что произошедшая травма является несчастным случаем. Руководство заявило, что воспитательница, дёрнувшая зу руку ребёнка, получила дисциплинарный выговор.
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По словам матери, она своими глазами видела, как воспитательница со всей силы дёрнула руку её маленькой дочери. При этом, после случившегося, женщина просто дала ребёнку попить воды и начала засовывать вывихнутую руку девочки в рукав комбинезона.
В детском саду же заявили, что произошедшая травма является несчастным случаем. Руководство заявило, что воспитательница, дёрнувшая зу руку ребёнка, получила дисциплинарный выговор.
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Евгения Парфентьева