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Со слов очевидцев, летательные аппараты движутся в направлении Москвы.
«Осторожно, Москва» пишет, что в Серпухове местные жители заметили летательные объекты, похожие на беспилотники
Пока официальных комментариев по данному вопросу не поступало.
Ранее беспилотник ВСУ предпринял попытку ночью атаковать объекты в Москве и Подмосковье. После работы средств ПВО он поменял траекторию и упал на нежилое здание на Краснопресненской набережной Москвы. Жертв и возгораний удалось избежать в своём телеграм-канале Минобороны РФ.
Жительница башни «Город столиц» рассказала о прилёте беспилотника в районе Краснопресненской набережной.
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Пока официальных комментариев по данному вопросу не поступало.
Жительница башни «Город столиц» рассказала о прилёте беспилотника в районе Краснопресненской набережной.
«Звук был очень громкий. Просто вспышка, взрыв — бух! Я сначала не поняла, что происходит, подумала, что взорвали нашу башню. Выбежала в окно смотреть, оказалось, что взорвали Экспоцентр, потому что там шёл дым. <...> Мы побежали смотреть место происшествия, мы были там первые <...> Охранник сказал, что туда пройти нельзя, я очень сильно хотела», — рассказала она в эфире телеканала.Читайте также:
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Мария Фирсова