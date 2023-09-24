В Серпухове мужчина облил бензином и поджёг свою бывшую девушку

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Причиной стала ревность.
SHOT пишет, что девушка бросила 49-летнего гражданина Азербайджана. Он подкараулил её в 7 утра возле её дома, где они раньше вместе жили. Девушка в это время возвращалась домой. Мужчина подошёл к ней, начал грубо с ней разговаривать, а потом достал бутылку с бензином. Поджёг бывшую возлюбленную зажигалкой и скрылся с места преступления.
Пострадавшую объяло пламенем. Она бегала по двору и кричала, прося о помощи. Девушку госпитализировали с ожогами тела и рук третьей степени. За её жизнь в реанимации борются врачи. Поиски ревнивца продолжаются.
Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью.
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Пострадавшую объяло пламенем. Она бегала по двору и кричала, прося о помощи. Девушку госпитализировали с ожогами тела и рук третьей степени. За её жизнь в реанимации борются врачи. Поиски ревнивца продолжаются.
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Мария Фирсова