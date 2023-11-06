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В Серпухове при загадочных обстоятельствах умерла пятиклассница

06 ноября 2023, 09:30
Фото: istocK/Soumen Hazra

Фото: istocK/Soumen Hazra

У школьницы открылось сильное кровотечение из носа после семейного праздника, а спустя несколько часов она умерла.
Shot пишет, что 11-летней девочке диагностировали гайморит. В конце октября ученица 5 класса сходила на приём к врачу с симптомами ОРВИ. После осмотра её отправили к лору, который выписал уколы и промывание носа. Состояние девочки улучшилось.

В пятницу семья праздновала день рождения младшей дочери, ей исполнялся год. На праздник была приглашена одноклассница старшей дочери. После застолья девочки ушли вместе спать в комнату. Посреди ночи старшей сестре резко стало плохо: её начало тошнить, а утром из носа пошла кровь.


Ребёнка госпитализировали, но медики не смогли её спасти — около 12 часов дня девочка умерла. Точную причину смерти установит экспертиза. Пятиклассница росла в благополучной семье, хорошо училась в школе, занималась танцами и волейболом.

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#школьники
#дети
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В Крыму в результате ДТП опрокинулся микроавтобус с 15 пассажирами
06 ноября 2023, 05:57

Фото: iStock/Halfpoint

Микроавтобус с пятнадцатью пассажирами опрокинулся на трассе в Крыму после того, как столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России по Республике Крым.
В результате происшествия пострадали трое — женщина 1987 года рождения, а также двое детей, 2011 и 2018 годов рождения соответственно.

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В Краснодаре в одной из квартир нашли тела троих подростков
СК: В Краснодаре в одной из квартир нашли тела троих подростков
06 ноября 2023, 05:27

Фото: iStock/artolympic

В Краснодаре следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после гибели троих подростков. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
Тела подростков 17 и 16 лет были обнаружены в квартире на проспекте Чекистов. Подростков без сознания увидела родственница одного из подростков, она и сообщила в полицию.

Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли тело ещё одного 16-летнего юноши.

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия специалисты изъяли предметы для приёма наркотиков.

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Немецких журналистов телеканала ARD задержали израильские военные
Tagesschau: Немецких журналистов телеканала ARD задержали израильские военные
06 ноября 2023, 04:49

Фото: iStock/e-crow

​Военнослужащие Израиля на Западном берегу реки Иордан задержали съёмочную группу журналистов немецкого телеканала ARD. Военные угрожали журналистам, пишет Tagesschau.
Журналистов задержали неподалеку от города Хеврон. По словам корреспондента ARD Ян-Кристофа Китцлера, возможно, израильские военные находились в резерве, состоявшем из местных жителей.

«Журналистам, которые хотят освещать события, происходящие на Западном берегу в тени войны в секторе Газа, очевидно, не позволяют это делать. И всё это от имени израильских вооруженных сил», ― цитирует издание слова собеседника из телевизионной группы.

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#минздрав
#израиль
#военные
#журналист
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В Петербурге ищут мужчину, который приставал к девятилетней девочке в самолёте
06 ноября 2023, 04:12

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге разыскивают пожилого пассажира рейса из Сургута, который во время трёхчасового перелёта насильно делал массаж девятилетней девочке. Об этом пишет «Mash на Мойке».
По информации канала, девочка летела одна. Пожилой мужчина узнал об этом и настойчиво стал навязывать школьнице бесплатные услуги массажа.

После прибытия самолёта она рассказала об этом отцу, а тот обратился к сотрудникам аэропорта. Выяснилось, что пассажиру 80 лет, его местонахождение в настоящее время уточняется. 

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#мужчина
#девочка
#самолет
#санкт-петербург
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Дептранс Москвы: Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД
06 ноября 2023, 04:06

Фото: iStock/Anton_novikov

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне двадцать третьего километра МКАД, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
Причины аварии и информация о пострадавших не приводятся, уточняется лишь, что на месте работают оперативные службы Движение в районе аварии затруднено, проезд возможен только по двум полосам из шести. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда. 

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#дтп
#мкад
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Стрельбу в центре Москвы устроил чемпион Европы по боксу
ТАСС: стрельбу в центре Москвы устроил чемпион Европы по боксу Никита Иванов
06 ноября 2023, 00:25

Фото: iStock/choochart

Стрельбу у ресторана в центре Москвы устроил чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В настоящее время 37-летний спортсмен задержан. Отмечается, что ранее он уже совершал правонарушения. Так, в 2020 году Иванов в состоянии алкогольного опьянения избил боксёра Бассира Мирсиябова.

Кроме того, в 2021 Никита Иванов был привлечён к административной ответственности за проезд в общественном транспорте без перчаток в период пандемии COVID-19.

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#прокуратура
#бокс
#правонарушения
#спортсмен
#москва
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SHOT: В Израиле одна из ракет «Железного купола» упала на жилые дома
06 ноября 2023, 00:12

Фото: iStock/Vladimir_Zapletin

В израильском городе Ришон-ле-Цион одна из ракет ПВО «Железный купол» по неизвестной пока причине сменила траекторию и упала на жилой сектор, пишет Telegram-канал SHOT. В других каналах очевидцы уже публикуют видео с места событий.




Вечером 5 ноября Израиль и Палестина продолжили обмениваться ракетными ударами. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что израильские военные полностью окружили Газу, но гуманитарный коридор для выезда из города на юг продолжит работать. Вместе с этим, ЦАХАЛ продолжил массированные удары по ряду объектов ХАМАС в Газе.

В ответ хамасовцами были выпущены ракеты по Тель-Авиву и центральным городам Израиля. Сейчас там уже второй раз за вечер cлышны сигналы воздушной тревоги и работает система ПВО.

С момента начала палестино-израильского конфликта 7 октября войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли более 2,5 тысячи ударов по целям боевиков в секторе Газа. Так, в ночь на 5 ноября израильские военные самолеты атаковали наблюдательные пункты палестинцев, ракетные пусковые площадки, а также военный комплекс ХАМАС, где располагались пункты управления и контроля.

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#израиль
#ракета
#хамас
#жилой дом
#падение
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В Бразилии на свиноферме нашли бункер с семью тоннами наркотиков
06 ноября 2023, 00:02

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В Бразилии, штат Парана, федеральная и военная полиция в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили с 7 тоннами марихуаны, винтовками и боеприпасами.
«На территории свинарника в подземном бункере было обнаружено большое количество наркотиков, похожих на марихуану, общий вес которых после взвешивания составил примерно 7235 кг. Также были изъяты две винтовки калибра 7,62 и винтовка калибра 5,56, 257 патронов калибра 7,62 и 400 патронов калибра 5,56», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы военной полиции.

В момент обыска людей на территории фермы не оказалось. Отмечается, что оружие было заряжено. Автомобиль Toyota, находящийся на территории, передан федеральной полиции.

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#полиция
#автомобиль
#оружие
#наркотики
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В поселке Седово в ДНР начался пожар
05 ноября 2023, 23:59

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В посёлке Седово Новоазовского района Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за короткого замыкания возник пожар. В настоящее время идут работы по тушению, пишет РИА Новости со ссылкой на главу администрации Новоазовского района Василия Овчарова.
Он добавил, что информации о пострадавших нет.

«Вроде как короткое замыкание. И причину точно, если смогут, установят. Было возгорание, и потом оно пошло, пошло, начали уже тушить, а потом пошли фейерверки. Там ещё работа продолжается», — цитирует агентство слова собеседника.

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