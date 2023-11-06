В Серпухове при загадочных обстоятельствах умерла пятиклассница

Фото: istocK/Soumen Hazra
У школьницы открылось сильное кровотечение из носа после семейного праздника, а спустя несколько часов она умерла.
Shot пишет, что 11-летней девочке диагностировали гайморит. В конце октября ученица 5 класса сходила на приём к врачу с симптомами ОРВИ. После осмотра её отправили к лору, который выписал уколы и промывание носа. Состояние девочки улучшилось.
В пятницу семья праздновала день рождения младшей дочери, ей исполнялся год. На праздник была приглашена одноклассница старшей дочери. После застолья девочки ушли вместе спать в комнату. Посреди ночи старшей сестре резко стало плохо: её начало тошнить, а утром из носа пошла кровь.
Ребёнка госпитализировали, но медики не смогли её спасти — около 12 часов дня девочка умерла. Точную причину смерти установит экспертиза. Пятиклассница росла в благополучной семье, хорошо училась в школе, занималась танцами и волейболом.
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В пятницу семья праздновала день рождения младшей дочери, ей исполнялся год. На праздник была приглашена одноклассница старшей дочери. После застолья девочки ушли вместе спать в комнату. Посреди ночи старшей сестре резко стало плохо: её начало тошнить, а утром из носа пошла кровь.
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Мария Фирсова