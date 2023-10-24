В Серпухове решают судьбу разбежавшихся по округе свиней умершего фермера

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Александр Стёпушкин
Жители деревни Шатово городского округа Серпухов пожаловались на бегающих по округе свиней. Оказалось, что несколько месяцев назад скончался владелец местной фермы. Его вдова Виктория осталась одна и не справляется с животными.
«Стадо свиней сегодня перекопало соседскую лужайку. Это всё надо заравнивать», – рассказала ГАУ АИС «Подмосковье» местная жительница Вера Капралова.Другие жители подтвердили, что с наступлением холодов около 15 особей свиней стали приходить к их заборам. К ним присоединились и местные кабаны. Теперь на деревенских улицах можно встретить разных поросят – от розовых до чёрных. Власти взяли последствия инцидента под контроль.
«Хозяин свиней умер, у него осталась жена. Свиньи из загона убежали. Мы поможем вернуть их обратно, а дальше будем решать, что делать. Женщина не очень хочет ими заниматься. Может, будем пристраивать по другим фермам или что-то ещё придумаем», – заявила начальник территориального отдела городского округа Серпухов Валерия Минаева.Сама вдова призналась, что пытается продать животных. Ей уже позвонили потенциальные покупатели, однако забор сломался, и свиньи разбежались. Как их ловить, вдова фермера не знает.
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