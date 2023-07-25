В Серпухове украли две бронзовые фигурки павлинят

Фото: паблик Серпухова во «ВКонтакте».
В Серпухове ищут неизвестных, укравших две бронзовые статуи павлинят. Об этом сообщается с паблике городского округа во «ВКонтакте». Пропали фигурки Следопыта у здания городской прокуратуры и Спортсмена у стадиона «Труд».
Как отмечается в сообщении, бронзовые скульптуры стали настоящим туристическим брендом города. Малые архитектурные формы, изображающие птенцов павлина, начали устанавливать по всему городу несколько лет назад. Всего насчитывалось 14 павлинят.
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