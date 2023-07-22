В Серпухове в результате ДТП между внедорожником и мотоциклом начался пожар

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Мотоциклист на большой скорости проехал на заднем колесе и совершил столкновение с автомобилем, повернувшим на его полосу. Начался мгновенный пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге (КАД) в результате наезда кроссовера погибли водитель автомобиля Cadillac и сотрудник полиции, который оформлял ДТП с его участием. Уточняется, что ДТП произошло в четверг, 20 июля, в Пушкинском районе Петербурга на 65 км внешнего кольца КАД.
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