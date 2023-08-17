В сеть попали кадры, на которых енот штурмует Бундестаг

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Зверька попытались поймать с помощью сачка, однако, он раз из раза умело уворачивался от преследования.
Вчера енот напал на семилетнюю девочку в контактном зоопарке Санкт-Петербурга. В какой-то момент, агрессивный енот вцепился зубами в ухо девочке. Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом: укушенная рана ушной раковины. В медицинском учреждении ребенку сделали укол от бешенства.
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