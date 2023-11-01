В сеть попали кадры страшного ДТП с двумя авто и скорой в Москве

Фото: iStock/Anton Novikov
Водитель Porsche в Москве устроил ДТП с участием скорой помощи в Москве, кадры аварии публикует Telegram-канал 112.
Жуткая авария случилась на столичной улице Капотня.
Сперва водитель Porsche Cayenne столкнулся с другой легковой машиной - Opel. В результате удара он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.
По предварительной информации, а аварии пострадали четыре человека. Степень тяжести их травм устанавливается.
Ранее в Москве водитель автобуса погиб, попав под колёса собственного же транспортного средства. Предположительно, мужчина забыл во время стоянки включить ручной тормоз.
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Сперва водитель Porsche Cayenne столкнулся с другой легковой машиной - Opel. В результате удара он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.
Ранее в Москве водитель автобуса погиб, попав под колёса собственного же транспортного средства. Предположительно, мужчина забыл во время стоянки включить ручной тормоз.
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Евгения Парфентьева