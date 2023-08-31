В сеть попали страшные кадры: Гимнастка сорвалась с высоты и упала на арену

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На кадрах видно, что она достаточно неудачно упала на шею.
Ранее стало известно, что в Москве госпитализировали клоуна «Андрюшу» Андрея Николаева. У него обнаружили острую стадию механической желтухи. Кроме того, врачи диагностировали у артиста коронавирус. Однако, позже сам артист опроверг информацию о своей госпитализации и заявил, что находится дома.
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