В сети опубликовали видео с обломками Storm Shadow, ударивших по Чонгарскому мосту

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На обломках ракет, подорвавших мост между Крымом и Херсонской областью, обнаружили маркировки
В сети появилось видео с обломками британских ракет Storm Shadow, которые в ночь на 22 июня нанесли удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым и Херсонскую область, кадры публикует у себя «РИА Новости».
Эксперты, обследовавшие место взрыва, обнаружили на боеприпасах соответствующую маркировку. MBDA France – франко-британский производитель, выпускающий ракеты, которые Запад активно поставляет на Украину.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сейчас взрывотехники проводят экспертизу подорванного Чонгарского моста. Аксенов напомнил, что при взрыве никто не пострадал, о восстановлении движения по дороге объявят в ближайшее время.
Эксперты, обследовавшие место взрыва, обнаружили на боеприпасах соответствующую маркировку. MBDA France – франко-британский производитель, выпускающий ракеты, которые Запад активно поставляет на Украину.
Евгения Парфентьева