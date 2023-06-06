В Сети появились фотографии со спутника разрушения Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости
NYT опубликовал снимки со спутника разрушенной Каховской ГЭС
Фото со спутников разрушенной Каховской гидроэлектростанции опубликовало в Сети американское издание New York Times.
Спутниковые снимки газете предоставила компания Planet Labs.
Напомним, пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду. В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов, в Новой Каховке вода уже поднялась на 10 метров. Из Днепрян и Корсунки сейчас эвакуируют население.
Также из-за артиллерийских обстрелов загорелись леса вблизи города Алешки, который был затоплен после разрушения Каховской гидроэлектростанции.
Спутниковые снимки газете предоставила компания Planet Labs.
Также из-за артиллерийских обстрелов загорелись леса вблизи города Алешки, который был затоплен после разрушения Каховской гидроэлектростанции.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки в Херсонской области британскими ракетами Storm Shadow.
Андрей Гаврилов