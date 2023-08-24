В сети появились эксклюзивные фото с места крушения самолета Пригожина

Фото: iStock/Kesu01
В сети появились эксклюзивные фото с места крушения бизнес-джета Евгения Пригожина, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Место крушения самолета главы «ЧВК Вагнер» огорожено в два ряда машинами экстренных служб. Правоохранительные органы продолжают обследовать место происшествия.
Ранее Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета Евгения Пригожина в Тверской области. Первые данные от Embraer Legacy 600 Flightradar24 получил в 17:46, последние – в 18:20:14. В это время самолет летел на высоте 19725 футов (около шести километров).
Тела погибших при крушении в Тверской области самолёта Embraer начали вывозить на судмедэкспертизу в машинах ритуальных услуг. Предварительно, тела повезут в морг на улице Бобкова.
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Ранее Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета Евгения Пригожина в Тверской области. Первые данные от Embraer Legacy 600 Flightradar24 получил в 17:46, последние – в 18:20:14. В это время самолет летел на высоте 19725 футов (около шести километров).
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Евгения Парфентьева