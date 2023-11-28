В сети появились фото реактивной мины, выброшенной на берег Севастополя после шторма

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Реактивную мину вынесло на берег Севастополя, фотографии публикует Telegram-канал «Mash на волне».
Напомним, вечером 26 ноября Крымский полуостров и Краснодарский край накрыл мегашторм, который уже успели назвать сильнейшим в истории метеонаблюдений. Десятки тысяч человек остаются без горячего водоснабжения и света, дома некоторых граждан оказались подтоплены. В настоящий момент известно о четырёх погибших.
Сегодня стало известно, что на берег Севастополя штормом вынесло реактивную мину. Её обнаружил местный житель и сразу обратился в правоохранительные органы.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгваридии установили, что выброшенная на берег мина учебная и никакой опасности не представляет. Находку уже увезли подальше от севастопольского берега.
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Сегодня стало известно, что на берег Севастополя штормом вынесло реактивную мину. Её обнаружил местный житель и сразу обратился в правоохранительные органы.
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Евгения Парфентьева