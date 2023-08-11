В сети появились кадры крушения беспилотника на Карамышевской набережной в Москве

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В сети появились кадры крушения беспилотника на Карамышевской набережной, их публикует Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, дрон летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После раздался звук взрыва. Предположительно, сработала ПВО. Также сообщают о падении БПЛА на больницу имени Ворохобова.
Ранее жители подмосковного Красногорска сообщают о звуках взрывов. Накануне взрыва местные жители заметили неопознанный летательный объект в районе Новорижского шоссе.
Утром над московским аэропортом Внуково временно закрыли небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер».По предварительной информации, БПЛА замечен районе Кубинки и летит в сторону Москвы.
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Ранее жители подмосковного Красногорска сообщают о звуках взрывов. Накануне взрыва местные жители заметили неопознанный летательный объект в районе Новорижского шоссе.
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Евгения Парфентьева