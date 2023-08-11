В сети появились кадры разбившегося в Москве БПЛА, который повис на дереве

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Часть потерпевшего крушения в Москве беспилотника застряла в ветвях деревьев, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, разбившееся устройство – это украинский дрон-камикадзе «Бобёр». Он может пролетать до 1000 километров со скоростью 120-150 км/ч и нести на себе несколько кг взрывчатки.
Сейчас место крушения дрона оцеплено, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
По информации Минобороны, беспилотник был подавлен средствами РЭБ.
Обломки беспилотника обнаружили на территории Городской клинической больницы номер 67 в Москве. В результате взрыва на окнах больницы треснуло стекло и появился дым.
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Сейчас место крушения дрона оцеплено, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Обломки беспилотника обнаружили на территории Городской клинической больницы номер 67 в Москве. В результате взрыва на окнах больницы треснуло стекло и появился дым.
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Евгения Парфентьева