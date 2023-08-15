В сети появились кадры разборок депутатов, которые подрались из-за грязного пруда

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Кандидаты в муниципальные депутаты Борис Жорин (КПРФ) и Егор Коськов (ЛДПР) подрались за право почистить пруд в столичном поселении Московский в ТиНАО, кадры противостояния публикует Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, посмотреть на политические дебаты собралась толпа зевак. Депутаты смекнули, что сейчас самое время продемонстрировать свою готовность служить народу и почистить грязный пруд на глазах у изумленной публики.
Однако, решить, кто возьмет на себя благородную миссию Жорин и Коськов не смогли.
Завязалась перепалка, в результате которой политики обвинили друг друга в показушности. Разрешить спор так и не удалось, поэтому, прудик Московского так и остался нечищеным.
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Однако, решить, кто возьмет на себя благородную миссию Жорин и Коськов не смогли.
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Евгения Парфентьева