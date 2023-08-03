В сети появились кадры с моментом броска гранаты в автомобиль в «Москва-Сити»

Фото: iStock/ovbelov
В сети появились кадры, на которых неизвестный мужчина бросает гранату в автомобиль, припаркованный в «Москва-Сити», видео публикует Telegram-канал SHOT.
Вчера мужчина с пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. Злоумышленника задержала полиция. К счастью, никто не пострадал.
Читайте также:
Следователи в Адыгее разыскивают мужчину, которые избивал пасынка палкой
В деревне Ачкасово поднялся столб дыма после взрыва около АЗС
Житель Новосибирска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене
Евгения Парфентьева