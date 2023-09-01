В сети появились кадры школьников, которые плывут на линейку в Приморском крае

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov
В городе Уссурийск Приморского края дети добираются на линейку Дня знаний вплавь, кадры публикует Telegram-канал «Говорит Москва».
На кадрах видно, как нарядные дети с букетами цветов плывут на резиновой лодке, которую толкает местный житель.
Напомним, на прошлой неделе в Приморском крае ввели режим ЧС из-за сильных осадков, внезапно выпавших на регион. По информации МЧС в регионе затопило более 500 жилых домов и 1700 придомовых территорий.
Из-за наводнения в регионе перенесли начало учебного года, у старшеклассников уроки начнутся 4 сентября, у младшеклассников — 11-го. Но для торжественных линеек решили сделать исключение, чтобы не лишать детей праздника.
Читайте также:
Минобрнауки Херсонской области рассказало о желании первоклассников учить украинский язык
ФТС: Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов
Кравцов заявил, что в РФ никогда не будет полностью дистанционного образования
Напомним, на прошлой неделе в Приморском крае ввели режим ЧС из-за сильных осадков, внезапно выпавших на регион. По информации МЧС в регионе затопило более 500 жилых домов и 1700 придомовых территорий.
Читайте также:
Минобрнауки Херсонской области рассказало о желании первоклассников учить украинский язык
ФТС: Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов
Кравцов заявил, что в РФ никогда не будет полностью дистанционного образования
Евгения Парфентьева