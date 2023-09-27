В одном из нежилых зданий Москвы вспыхнул страшный пожар

Фото: iStock/Distortion Media
В сеть попали кадры страшного пожара, разгоревшегося в одном из нежилых зданий Москвы, видео публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».
По информации СМИ, кадры горящего здания были сделаны на столичной улице Большая Косинская.
В настоящий момент возгорание пытаются ликвидировать, однако, огонь уже успел перекинуться на растущие рядом деревья.
О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.
Ранее жители квартиры на 7 этаже дома на Ферганской улице в Москве оставили телефон заряжаться и ушли на работу. Аккумулятор сильно перегрелся и взорвался. В комнате вспыхнул пожар. Полностью выгорела комната, огонь повредил прихожую. В огне погибла кошка. Жертв среди людей удалось избежать.
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В настоящий момент возгорание пытаются ликвидировать, однако, огонь уже успел перекинуться на растущие рядом деревья.
Ранее жители квартиры на 7 этаже дома на Ферганской улице в Москве оставили телефон заряжаться и ушли на работу. Аккумулятор сильно перегрелся и взорвался. В комнате вспыхнул пожар. Полностью выгорела комната, огонь повредил прихожую. В огне погибла кошка. Жертв среди людей удалось избежать.
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Евгения Парфентьева