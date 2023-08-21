В сети появились кадры уничтожения беспилотника в Подмосковье

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В Истринском районе Московской области системами ПВО уничтожен еще один украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.
Кадры крушение вражеского беспилотника опубликовал у себя Telegram-канал SHOT.
По информации ведомства, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.
Ранее российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки ВСУ беспилотником в Подмосковье. Вооруженные силы Украины пытались атаковать Одинцовский район Московской области около 6.50 утра 21 августа. В оборонном ведомстве сообщили, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен силами РЭБ.
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По информации ведомства, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.
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Евгения Парфентьева