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В сети появились кадры уничтожения беспилотника в Подмосковье

Минобороны: Еще один беспилотник уничтожен силами ПВО в Подмосковье
21 августа 2023, 08:36

Фото: iStock/vadimrysev

В Истринском районе Московской области системами ПВО уничтожен еще один украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.
Кадры крушение вражеского беспилотника опубликовал у себя Telegram-канал SHOT.

По информации ведомства, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.

Ранее российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки ВСУ беспилотником в Подмосковье. Вооруженные силы Украины пытались атаковать Одинцовский район Московской области около 6.50 утра 21 августа. В оборонном ведомстве сообщили, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен силами РЭБ.

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#подмосковье
#беспилотник
#пво
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Очевидцы сообщили о громком хлопке над небом Подмосковья
SHOT: В подмосковном Звенигороде сработали системы ПВО
21 августа 2023, 08:27

Фото: iStock/NatureNow

Очевидцы сообщили о работе ПВО в подмосковном Звенигороде, сообщает Telegram-канал SHOT.
Очевидцы заявили о громком хлопке в небе и работе систем ПВО.

Предположительно, в Московской области мог быть сбит еще один беспилотник. 

Ранее российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки ВСУ беспилотником в Подмосковье. Вооруженные силы Украины пытались атаковать Одинцовский район Московской области около 6.50 утра 21 августа. В оборонном ведомстве сообщили, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен силами РЭБ.

При этом, во всех столичных аэропортах ввели режим «Ковёр». 

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#подмосковье
#беспилотник
#пво
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Из Москвы-реки достали второй труп
Из реки недалеко от московского парка «Зарядье» достали второй труп
21 августа 2023, 08:18

Фото: iStock/Aroma photography

Из реки в центре столицы достали второй труп, сообщает Telegram-канал SHOT.
Первый труп из реки неподалеку от Москворецкой набережной 20 августа. Тело заметил капитан мимо проходящего теплохода. Он вызвал спасателей, которые выловили из воды труп неизвестного мужчины.

Второе тело обнаружили сегодня утром практически в том же месте. Труп заметили примерно в 4.30 утра 21 августа. Прибывшие на место спасатели достали его из воды и отбуксировали к берегу.

Личности погибших и обстоятельства их смерти устанавливаются.

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#москва
#река
#труп
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Режим «Ковёр» объявлен во всех столичных аэропортах
Во всех московских аэропортах объявили режим «Ковёр»
21 августа 2023, 07:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Режим «Ковёр» объявлен во всех столичных аэропортах, сообщает Telegram-канал Baza.
Отметим, режим «Ковёр» для пилота — это принуждение к вынужденной посадке на нужный аэродром. Гражданские самолеты должны сесть, а истребители — перехватить объект и посадить его на какой-нибудь ближайший военный аэродром для того, чтобы определить, кто это нарушает воздушное пространство.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки ВСУ беспилотником в Подмосковье. Вооруженные силы Украины пытались атаковать Одинцовский район Московской области около 6.50 утра 21 августа. В оборонном ведомстве сообщили, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен силами РЭБ.

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#аэропорт
#москва
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В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Внуково сообщил об ограничениях на прием и выпуск самолетов
21 августа 2023, 07:44

Фото: iStock/skyNext

В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает «РИА Новости».
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани», - прокомментировали ситуацию представители аэропорта. 

Российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки ВСУ беспилотником в Подмосковье. Вооруженные силы Украины пытались атаковать Одинцовский район Московской области около 6.50 утра 21 августа. В оборонном ведомстве сообщили, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен силами РЭБ.

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#аэропорт
#внуково
#самолёты
#рейсы
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Российские силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА в Подмосковье
Минобороны: Силы ПВО пресекли попытку атаки Подмосковья беспилотником ВСУ
21 августа 2023, 07:33

Фото: iStock/aapsky

Российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки ВСУ беспилотником в Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы Украины пытались атаковать Одинцовский район Московской области около 6.50 утра 21 августа.

В оборонном ведомстве сообщили, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен силами РЭБ.

Летательный аппарат потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское.

В результате атаки никто не пострадал. 

Вчера киевский режим предпринял очередную массовую атаку на мирную инфраструктуру на территории российского региона. Системами противовоздушной обороны обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью.

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#беспилотник
#московская область
#всу
#одинцово
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В Турции 12 человек погибли в ДТП в автобусом
NTV: В Турции 12 человек погибли в ДТП в автобусом, еще 19 ранены
21 августа 2023, 07:19

Фото: iStock/conejota

В турецком городе Йозгат 12 человек погибли в ДТП с автобусом, сообщает NTV.
Пассажирский автобус следовал по маршруту Сивас-Стамбул. По информации СМИ, водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в тридцатиметровое ограждение. 

Одиннадцать человек погибли на месте от полученных травм, еще одного пытались госпитализировать, однако, он погиб в машине скорой помощи.

Еще 19 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу. Отмечается, что один из них находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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#дтп
#турция
#автобус
#погибшие
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Ребенок, тело которого нашли в московском туалете, был сильно не доношен
Младенец, тело которого обнаружили в туалете московского ТЦ, был сильно не доношен
21 августа 2023, 06:55

Фото: iStock/globalmoments

Новорожденный, тело которого обнаружили в туалете московского ТЦ, был сильно не доношен, сообщили в прокуратуре столицы.
Напомним, в туалете одного из торговых центров на востоке столицы обнаружили тело мертвого новорождённого ребёнка.

Выяснилось, что матери удалось проносить ребенка в утробе порядка 10-12 недель (трех месяцев). ​Отметим, что этот срок слишком маленький, чтобы ребенка удалось спасти. 

Личность матери младенца уже установлена. Сейчас 27-летняя женщина находится в медицинском учреждении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, как труп младенца оказался в туалете торгового центра - пока остается не ясным.

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#младенец
#москва
#прокуратура
#тц
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SHOT: В Дагестане за драку задержан боец ММА «Мурад Легенда»
21 августа 2023, 04:28

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Дагестане за мелкое хулиганство задержан боец поп-ММА Мурад Легегда (настоящее имя — Исрапил Рамазанов). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Источники SHOT сообщают, что Исрапилов был задержан за конфликт с несколькими людьми: по словам очевидцев, вначале он громко ругался с ними в парке Дербента, а потом полез драться с охранниками.



В настоящее время он и его спутники находятся в местном полицейском участке.

23 июля 37-летнего Рамазанова госпитализировали в городскую клиническую больницу Москвы. Звезда ММА поступил в медицинское учреждение с переломом скулы, носа и челюсти, однако, уже через день покинул больницу.

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#задержание
#дагестан
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Полиция раскрыла подробности исчезновения двухлетней девочки в Петербурге
21 августа 2023, 01:59

Фото: iStock/YuricBel

В полицию Санкт-Петербурга с заявлением о пропаже двухлетней девочки обратилась ее мать. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Женщина рассказала, что дочь пропала около жилого дома на проспекте Маршала Блюхера, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В тот момент на девочке были надеты сиреневая кофта, джинсы, розовая панама и фиолетовые кроссовки.

По информации «Фонтанки», девочка потерялась во время прогулки с нетрезвым сожителем матери.

Ранее волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что оперативные службы и волонтеры  выехали на север города для поиска двухлетней девочки.

На момент написания материала поиски ребенка продолжаются. Любого из тех, кто видел девочку, попросили обращаться по телефону службы «Лизы Алерт» 8 (800) 700-54-52, или же незамедлительно вызвать экстренные службы.

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#происшествия
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Подмосковье ищет медработников