В сети появились кадры зубов и чешуи динозавра, найденного в Митино

Фото: iStock/Warpaintcobra
В сети появились кадры зубов и чешуи динозавра, которые выкопали на стройке в Митино, их публикует Telegram-канал SHOT.
В правоохранительные органы поступил звонок от экскаваторщика, который работает на стройке нового московского ЖК «Митинский лес». Он заявил, что в строительном котловане обнаружили чешую и зубы, похожие на драконьи.
Уже сейчас на место прибыли полицейские, которые пытаются установить, кому именно принадлежат пугающие раскопки.
Напомним, утром 7 августа поисковые отряды обнаружили в городе Волосово Ленинградской области массовое захоронение. Как стало известно, во времена Великой Отечественной войны на этом месте находился фашистский концлагерь «Дулаг-102». По информации историков, за годы войны в этом лагере погибли более шести тысяч человек от голода, пыток и избиений.
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Евгения Парфентьева