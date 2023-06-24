В сети появились кадры прибытия ЧВК «Вагнер» в штаб ЮВО в Ростове

Фото: IStock/Aleksandr Golubev
В интернете появились кадры, как Пригожин прибыл в штаб ЮВО в Ростове-на-Дону
В сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который, как утверждается, вместе со своими бойцами находится в штабе Южного военного округа. В ролике он говорит, что его ЧВК блокировала город.
Видео появилось в телеграм-канале «Раньше всех». На кадрах видно, как несколько военнослужащих во главе с Евгением Пригожин ходит, предположительно, по штабу и общается с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и первым заместителем начальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым. Также «161. ru» сообщает, что вооруженные люди с белыми повязками в центре Ростова-на-Дону несколько раз заходили в здание Южного военного округа.
Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. Об этом сообщили в его пресс-службе. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. После этого губернатор Ростовской области заявил об отмене всех массовых мероприятий в столице региона.
Российское оборонное ведомство в ответ на обвинения сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Пригожина, не соответствует действительности.
Видео появилось в телеграм-канале «Раньше всех». На кадрах видно, как несколько военнослужащих во главе с Евгением Пригожин ходит, предположительно, по штабу и общается с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и первым заместителем начальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым. Также «161. ru» сообщает, что вооруженные люди с белыми повязками в центре Ростова-на-Дону несколько раз заходили в здание Южного военного округа.
«Собьем все, если вы будете их посылать, потому что вы долбите по мирным жителям, вы уничтожаете мирняк, вы только что развалили автобус с людьми, и совести у вас никакой не было», — сказал Пригожин.
Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. Об этом сообщили в его пресс-службе. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. После этого губернатор Ростовской области заявил об отмене всех массовых мероприятий в столице региона.
Российское оборонное ведомство в ответ на обвинения сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Пригожина, не соответствует действительности.
Екатерина Шмакова