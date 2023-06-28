В Сети появились кадры с обломками батискафа «Титан»

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На появившихся в Сети кадрах видно, как части батискафа при помощи крана опускают с корабля на сушу.
Связь с судном компании OceanGate Expeditions, которое было предназначено для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропала спустя час и 45 минут после погружения 18 июня. На борту «Титана» находились французский ветеран глубоководных исследований Поль-Анри Наржеоле, миллиардер из Великобритании Хамиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions, устраивающей экскурсии к «Титанику», Стоктон Раш и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном. Пассажиры и экипаж батискафа погибли.
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