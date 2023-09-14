В сети появились ужасающие кадры из Семендера: Люди не могут выбраться из горящего дома

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В дагестанском посёлке Семендере люди не могут выбраться из квартир в горящем доме, шокирующие кадры публикует Telegram-канал Mash.
Напомним, предположительно, на четвертом этаже многоэтажки взорвался газовый баллон. После этого пламя перекинулось на следующий, пятый этаж, а затем и на крышу.
В настоящий момент жильцы горящего дома не могут выбраться из своих квартир.
Пожар разошелся на площадь в 800 квадратных метров, сейчас уже весь дом охвачен черным, густым пламенем.
Спасательные службы продолжают вызволять заточенных в пожаре жильцов из горящего дома.
Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в некоторых окнах дома повыбивало стекла. Разлетелись на осколки и стекла припаркованных рядом машин.
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В настоящий момент жильцы горящего дома не могут выбраться из своих квартир.
Спасательные службы продолжают вызволять заточенных в пожаре жильцов из горящего дома.
Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в некоторых окнах дома повыбивало стекла. Разлетелись на осколки и стекла припаркованных рядом машин.
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Евгения Парфентьева