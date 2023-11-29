В сети появилось последнее видео убитой в Турции 15-летней Двизовой

Два найденных в ночь на 29 ноября в турецком Бодруме тела принадлежат 42-летней россиянке Ирине Двизовой и её 15-летней дочери Даяне. По информации Telegram-канала Mash, ссылающегося на турецкие СМИ, женщина работала моделью и вместе с ребёнком также посещала Стамбул и Каппадокию.