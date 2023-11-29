В сети появилось последнее видео убитой в Турции 15-летней Двизовой

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В сети появилось последнее видео 15-летней Даяны Двизовой, которая была жестоко убита в турецком Бодруме вместе с матерью, кадры публикует Telegram-канал Mash.
На видеоролике Двизова радостно рассказывает, что они с мамой прилетели в Стамбул на выходные, а уже завтра у неё будет День рождения.
Напомним, тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери, завернутые в простыни, обнаружили на склоне одной из дорого курортного турецкого города Бодрум. Известно, что женщина работала в Турции риелтором.
Сообщается, что россиянок застрелили, а уже потом отвезли на склон дороги, чтобы попытаться спрятать тела. Сейчас по подозрению в убийстве рассказывают бывшего мужа Двизовой, который является гражданином Финляндии.
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Напомним, тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери, завернутые в простыни, обнаружили на склоне одной из дорого курортного турецкого города Бодрум. Известно, что женщина работала в Турции риелтором.
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Евгения Парфентьева