В Сети появилось видео атаки ХАМАС на фестиваль Nature Party в Израиле

В Сети появились новые кадры нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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