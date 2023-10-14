В Сети появилось видео атаки ХАМАС на фестиваль Nature Party в Израиле

В Екатеринбурге трёхлетняя девочка убежала от бабушки и в лёгкой одежде направлялась в свой детский сад. На улице её увидели прохожие, который пытаясь помочь девочки отвели её в другой садик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.