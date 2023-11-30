В сети появилось видео момента нападения террористов на остановку в Иерусалиме

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В сети появилось видео момента нападения вооруженных террористов на автобусную остановку в Иерусалиме, кадры публикует Telegram-канал Mash.
Напомним, утром 30 ноября два вооружённых боевика напали на автобусную остановку в пригороде Иерусалима.
В результате теракта погибли три человека, ещё шестеро пострадали.
Отмечается, что оба стрелка были ликвидированы правоохранительными органами. Они были вооружены американской винтовкой М-16 и пистолетом Glock.
При этом, мотивы нападавших пока что остаются не раскрытыми. Также ситуацию не прокомментировали представители власти, правоохранительных органов и ведомств.
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В результате теракта погибли три человека, ещё шестеро пострадали.
При этом, мотивы нападавших пока что остаются не раскрытыми. Также ситуацию не прокомментировали представители власти, правоохранительных органов и ведомств.
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Евгения Парфентьева