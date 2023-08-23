В Сети появилось видео последствий падения БПЛА в Химках

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В подмосковных Химках обломки украинского БПЛА упали в микрорайоне Старбеево. Соответствующее видео публикует Телеграм-канал Mash.
На опубликованных кадрах видны как минимум десять элементов дрона, а также дыра в отгрузочных складах «Крепёж».
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Диана Аванесян