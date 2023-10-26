В сети появилось видео с места ликвидации украинского террориста в Твери

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Федеральная служба безопасности РФ показала видео с места ликвидации завербованного СБУ террориста в тверском военкомате, ролик опубликовал Telegram-канал «Московский комсомолец: Главное сегодня».
На попавших в сеть кадрах можно увидеть мужчину со смартфоном в руках, который фотографирует военкомат. Далее можно увидеть, гранату, изготовленное террористом СВУ и тело мужчины в чёрной куртке.
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