В Сети появилось видео с туристами из Индии, ночевавшими в Магадане после аварийной посадки самолета

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Baza: Пассажиров приземлившегося в Магадане рейса из Индии поселили в школе и общежитии
Пассажиров экстренно приземлившегося в Магадане рейса AirIndia, направляющегося из Индии в США, поселили в спортзале местной школы. Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал Baza.
На видео запечатлены путешественники, которые размещаются на подготовленных для них матрасах с подушками и одеялами.
Самолет авиакомпании AirIndia, следовавший из Индии в США, 6 июня в 09:30 мск резко сменил курс и вынужденно приземлился в РФ. Во время полета в воздушном пространстве Якутии пилоты пассажирского лайнера Boeing 777 сообщили о срабатывании индикации неисправности правого двигателя.
Ранее «Радио 1» сообщало, что строители ЖК «Белая Дача Парк» в Москве уронили металлическую плиту на припаркованные машины и попытались скрыться. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
На видео запечатлены путешественники, которые размещаются на подготовленных для них матрасах с подушками и одеялами.
Ранее «Радио 1» сообщало, что строители ЖК «Белая Дача Парк» в Москве уронили металлическую плиту на припаркованные машины и попытались скрыться. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян