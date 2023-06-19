В Сети появилось видео смертельного ДТП с российскими туристами в Турции

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Авария с перевозившим в Турции российских туристов автобусом попала на видео, пишут «Известия»
В воскресенье, 18 июня, турецкие СМИ опубликовали видео аварии с туристическим автобусом, который перевозил в аэропорт россиян. Об этом пишут «Известия».
На кадрах запечатлен непосредственно момент столкновения. Водитель от полученных травм скончался на место, еще пятеро пассажиров пострадали. Один из них в настоящее время находится в тяжелом состоянии.
Происшествие случилось 17 июня на трассе Анталья – Алания. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Чехии пьяный «герой из Мариуполя» избил женщину из-за сигареты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
На кадрах запечатлен непосредственно момент столкновения. Водитель от полученных травм скончался на место, еще пятеро пассажиров пострадали. Один из них в настоящее время находится в тяжелом состоянии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Чехии пьяный «герой из Мариуполя» избил женщину из-за сигареты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян