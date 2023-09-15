В Сети появилось видео страшного ДТП в центре Москвы

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В центре Москвы водитель автомобиля не справился с управлением, врезался в другую машину и перевернулся.
«На 1-й Тверской-Ямской улице водитель не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем, а затем перевернулся. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыты две полосы в сторону области и одна полоса в сторону центра», — проинформировали в столичном департаменте транспорта.
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