В Сети появилось видео жестоких избиений школьников московскими подростками

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В Москве и Подмосковье в течение месяца подростки жестоко избивали школьников, снимая происходящее на камеру. Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал Shot.
В настоящее время подростки задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Следователи также проверят, насколько законно фигуранты дела получили гражданство РФ.
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