Две маршрутки столкнулись в Севастополе, пострадало более 10 человек

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Более 10 человек пострадали при столкновении двух маршруток в Севастополе, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Авария произошла на улице Руднева, когда водитель маршрутного такси Mercedes врезался в стоящий впереди автобус «Богдан».
«В результате столкновения двух маршрутных транспортных средств, по предварительным данным, пострадали водитель автобуса "Богдан", а также более десяти пассажиров <...> Всем им оказана необходимая медицинская помощь», —отметила полиция города федерального значения в своём Telegram-канале.
Артем Путинцев