В Севастополе два человека погибли при пожаре в гаражах

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В Севастополе в результате перекинувшегося с мусора на гаражи пожара погибли два человека — МЧС
В Севастополе два человека погибли в результате пожара, перекинувшегося на гаражи с загоревшегося мусора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Севастополю.
Информация о пожаре в районе улицы Мечникова поступила 18 июля вечером. Прибывшие на место спасатели установили, что на открытой территории загорелся мусор, после чего огонь перешел на близлежащие гаражи. В настоящее время горение ликвидировано.
Ранее «Радио 1» сообщало, что у берегов Южной Африки произошло сильное землетрясение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Информация о пожаре в районе улицы Мечникова поступила 18 июля вечером. Прибывшие на место спасатели установили, что на открытой территории загорелся мусор, после чего огонь перешел на близлежащие гаражи. В настоящее время горение ликвидировано.
«В ходе разбора конструкций в одном из гаражей были обнаружены тела двух пострадавших. Сотрудниками скорой медицинской помощи был констатирован факт их гибели. Продолжается разбор и проливка конструкций», — цитирует агентство сообщение ведомства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что у берегов Южной Африки произошло сильное землетрясение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян