В Севастополе эвакуируют жильцов близлежащих домов для уборки обломков ракеты

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В Севастополе на время проведения уборки частей сбитой ракеты жильцы близлежащих домов по проспекту Нахимова будут эвакуированы. Такое решение принято оперштабом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В течение ближайших 30 минут всем жителям домов по проспекту Нахимова просьба проследовать самостоятельно в кинотеатр «Победа» на Большой Морской, либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, оттуда их на автобусах вывезут к кинотеатру. Он уточнил, что с собой брать ничего не нужно. Люди смогут вернуться в свои дома после того, как уборка обломков сбитой ракеты будет завершена.
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Элина Позднякова